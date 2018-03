DEGASPERI – (VIDEO FB) * #CETA: NIENTE TUTELA PER I PRODOTTI DOP TRENTINI… MA PER I CONSIGLIERI PD-PATT-UPT VA TUTTO BENE

CETA: niente tutela per i prodotti DOP trentini

#CETA: NIENTE TUTELA PER I PRODOTTI DOP TRENTINI…MA PER I CONSIGLIERI PD-PATT-UPT VA TUTTO BENEBocciata la mozione portata in aula dal M5s per rivedere l’elenco dei prodotti protetti dall accordo tra Italia e #Canada. Al contrario del Trentino, l'#AltoAdige è riuscito ad assicurare piena tutela alle proprie produzioni. Per capirci…la Mela dell'Alto Adige sarà tutelata, la Mela della Val di Non no.Per scaricare il pdf della nostra proposta (respinta dal Consiglio Regionale) clicca qui: http://www.consiglio.regione.taa.it/it/attivita-consiliare/voti.asp?somepubl_action=300&somepubl_image_id=463889

Pubblicato da Filippo Degasperi su martedì 27 febbraio 2018