DEGASPERI * TRENTINO NETWORK: ” LA FIBRA OTTICA A BESAGNO ED IL PESCE D’APRILE DEL DOTTOR ZORER “

La fibra ottica a Besagno e il pesce d’aprile del Dr. Zorer. Entro quest’estate la fibra ottica entrerà nelle abitazioni della frazione di Besagno”… L’estate era quella del 2014 in base al comunicato stampa della Provincia n. 741 del 1 aprile. Il progetto consisteva nell’utilizzare le infrastrutture già realizzate grazie alla cooperazione tra Trentino Network, Set e Comune di Mori.

Forse la data del comunicato avrebbe dovuto lasciare presagire che in realtà non si stava parlando sul serio. In effetti, a più di tre anni di distanza, il dr. Zorer è tornato a Besagno per spiegare che si sarebbe ripartiti con i lavori grazie alla disponibilità di un nuovo operatore. Obiettivo? Conclusione dell’infrastruttura entro la primavera 2018.

Sembra però che anche stavolta gli impegni del responsabile di Trentino Network si aggiungeranno ai tanti spot che sulla fibra ottica sono stati propinati ai trentini nel corso degli anni. Giungono voci che Trentino Network si sia sfilato dall’operazione con gran sorpresa dei cittadini, alcuni dei quali avrebbero già sottoscritto contratti di fornitura con l’operatore.

Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione per far luce sulla vicenda, cercando soprattutto di comprendere le ragioni di tanti ritardi e avere una stima dei costi finora sostenuti per la posa della fibra a Besagno.