DEGASPERI * ” RIVITALIZZARE I TERRITORI: UN IMPERATIVO PER IL M5S ” (IN ALLEGATO MOZIONE)

Rivitalizzare i territori: un imperativo per il M5S. Nei territori dell’arco alpino -Trentino compreso- si sta assistendo ad una crescente concentrazione della popolazione e dei servizi nei grandi centri di fondovalle.

L’aumento della densità nella aree urbane (come la Valle dell’Adige) sta accelerando la desertificazione nei comuni montani di servizi ed esercizi commerciali che non riescono a sopravvivere in un contesto di rarefazione di utenza e clientela.

Urge contrastare il rischio di impoverimento delle piccole comunità, come peraltro la perdita di identità di questi territori.

Con una proposta di mozione, sollecitiamo la Provincia ad adottare concrete misure incentivanti. Segnaliamo le più degne di nota: fornitura gratuita di energia elettrica; riduzione o eliminazione di alcune forme di tassazione di competenza locale (Irap ed Imis); agevolazioni per i costi del servizio raccolta rifiuti.

Proposte concrete e semplici per venire incontro a chi, sfidando le leggi della globalizzazione, sceglie di vivere e far vivere i territori.

*

In allegato la nostra mozione.