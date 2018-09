DEGASPERI * QUOTIDIANO ” TRENTINO “: ” UN PAOLO MANTOVAN CHE POTREBBE FAR CONCORRENZA AL MIGLIOR LUCIO GARDIN OGGI, SOPRENDENTEMENTE, DEDICA QUALCHE RIGA AL MOVIMENTO 5 STELLE “

Ma a Paolo Mantovan interessano i programmi? Un Paolo Mantovan che potrebbe far concorrenza al miglior Lucio Gardin oggi, soprendentemente, dedica qualche riga al MoVimento 5 Stelle.

Come è naturale nessun accenno al fatto che il MoVimento 5 Stelle sia stato il primo a presentarsi con un candidato presidente e sia oggi ancora l’unico con una lista definita ancora il 1 agosto mentre i consumati “esperti” del circo politico nostrano da mesi trovano spazio sul suo giornale per beghe da condominio, ripicche, dispetti e agguati.

Certo, bisogna prendere atto che il suo è stato l’unico giornale a non riportare nemmeno 1 nome di un candidato del MoVimento 5 Stelle dopo la presentazione ufficiale della lista.

Distratto dai bagliori provocati dal big bang del fu Centrosinistra autonomista e dagli inebrianti giri di valzer del Centrodestra non ha nemmeno pensato o ritenuto utile offrire ai suoi lettori qualcosa di banale come un’intervista a mezzo telefono al candidato presidente del MoVimento 5 Stelle proprio su idee, programmi e proposte. Evidentemente il primo a cui questi argomenti non interessano è proprio Paolo Mantovan.

Altrimenti avrebbe potuto almeno prendere spunto da qualche suo collega che le domande le ha fatte e che ha cortesemente ottenuto le risposte compatibili con la fase di preparazione in corso.

Comunque, per tranquillizzarlo, sappia che, dopo aver presentato per primi il candidato presidente e la lista, scommetto che saremo i primi a presentare anche il programma.

Vedremo lo spazio che ci dedicherà Lucio Gardin e quello che ci dedicherà Paolo Mantovan.

Filippo Degasperi

Candidato presidente Pat per M5s