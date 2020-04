DEGASPERI (OCT) – INTERROGAZIONE * AFFIDAMENTI PAT / 2011: « INCARICO PER 773 MILA EURO, IL DOTTOR A. Z. ERA CONTEMPORANEAMENTE AD TRENTINO NETWORK E VICEPRESIDENTE CREATE NET »

SULL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DA PARTE DI TRENTINO NETWORK AD UN’ASSOCIAZIONE

Da una verifica condotta e relativa ai dati pubblicati dalla società Trentino Network srl sul sito www.sicopat.provincia.tn.it si evidenziano le seguenti procedure:

Le procedure hanno come soggetto affidatario la associazione CreateNet, e dalla mera descrizione dell’oggetto del lotto pare che alcuni dei cosiddetti “atti esecutivi” non siano stati inseriti sul Sistema Informativo Contratti Osservatorio PAT. L’obbligo di pubblicazione persiste in capo alle amministrazioni pubbliche sia secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti che dalla normativa provinciale. Si fa per esempio riferimento al “secondo atto esecutivo 2015” e al “terzo atto esecutivo anno 2015” di cui non si è in grado di individuare i precedenti.

Dato rilevante è l’importo dei singoli “atti esecutivi”, i cui affidamenti risultano essere stati effettuati tutti con la modalità affidamento in economia – affidamento diretto o comunque con procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Con codice identificativo di gara (CIG) 353548240 risulta essere stato stipulato nel corso dell’anno 2011 un atto il cui importo rientra nelle procedure di gara a rilevanza comunitaria pari a euro 773.000,00. In tale periodo, il dott. A. Z., che secondo quanto ricostruito all’epoca avrebbe ricoperto la carica di amministratore delegato di Trentino Network srl e responsabile unico del procedimento di tutti gli affidamenti in capo a CreateNet, risulterebbe essere stato contemporaneamente anche vicepresidente della stessa associazione CreateNet.