DEGASPERI * NOMINA FRACCARO: ” CON IL M5S AL GOVERNO IL NOSTRO TERRITORIO VIENE VALORIZZATO COME MERITA “

È con orgoglio ed entusiasmo che accogliamo la notizia della designazione di Riccardo Fraccaro quale Ministro del premier incaricato Conte, un ruolo istituzionale importantissimo e ampiamente meritato per il nostro portavoce. L’assegnazione a Fraccaro del dicastero per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta è anche un riconoscimento fondamentale per il Trentino-Alto Adige, che non esprimeva un suo ministro da ben 22 anni.

Con il M5S al Governo il nostro territorio viene valorizzato come merita e siamo certi che Fraccaro saprà rappresentarlo al meglio. L’Esecutivo che ha giurato oggi nelle mani del Presidente Mattarella tutelerà come mai prima d’ora l’Autonomia e rinsalderà il rapporto tra le istituzioni e i cittadini a partire proprio dall’azione del Ministero assegnato a Fraccaro. A lui formuliamo i nostri migliori auspici, saremo al suo fianco anche in questo nuovo impegno al servizio del Paese.