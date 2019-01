DEGASPERI (M5S) REPLICA A MORANDUZZO (LEGA) * EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA: « GLI IMPEGNI SONO GIÀ VIGENTI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Non si possono non apprezzare lo zelo e l’attenzione del consigliere Moranduzzo per il mondo della scuola e in particolare per la proposta di mozione attinente il ritorno dell’educazione civica.

Faccio presente però che, trattandosi di un tema fondamentale, la questione è già stata trattata e approvata al tempo della discussione sulla riforma della scuola trentina (2016).

PDF IN ALLEGATO

Ora visto che siamo tutti d’accordo non rimane che dare seguito agli impegni già assunti anziché tornare a discutere.