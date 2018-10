degasperi (m5s) * PUNTO NASCITE CAVALESE (tn) * ” Per risolvere i problemi ai portavoce M5s bastano visite “fugaci” al Ministero, più o meno le stesse che Fugatti fa a Roma “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Per risolvere i problemi ai portavoce M5s bastano visite “fugaci” al Ministero, più o meno le stesse che il Sottosegretario Fugatti, particolarmente impegnato nella sua campagna elettorale, fa a Roma. Per noi, dopo il lavoro di studio e denuncia della situazione di Cavalese, una visita è stata sufficiente per risolvere la questione. Probabilmente dipende dal fatto di poterci concentrare sui problemi senza puntare a poltrone multiple. Un altro esempio di chi il cambiamento lo produce con i fatti.