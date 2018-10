DEGASPERI (M5S) * PRESENTAZIONE CANDIDATI E PROGRAMMA: L’EVENTO DOMENICA 14 OTTOBRE A FAI DELLA PAGANELLA (BAR LOCANDA CENTRALE IN PIAZZA ITALIA UNITA)

Domenica 14 ottobre a Fai della Paganella verranno nuovamente presentati i candidati consiglieri provinciali ed il Programma del MoVimento 5 Stelle.

L’evento avrà luogo alle ore 21:00 presso il Bar Locanda Centrale in piazza Italia Unita 10. In allegato la locandina dell’evento in formato social.

Filippo Degasperi

Candidato presidente per la Provincia autonoma di Trento