DEGASPERI (M5S) * plastica monouso: « RINgraziamo Futura per aver sposato una delle nostre battaglie, la nostra mozione depositata da Gennaio 2019 »

Ringraziamo il gruppo di Futura per aver sposato con una mozione una delle battaglie nostre e del Ministro Costa.

La mozione per l’adesione alle buone pratiche in tema di plastica monouso in Trentino però è già depositata da qualche tempo (gennaio 2019) e in attesa che i lavori del consiglio prendano l’abbrivio.

https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_979783.pdf

Certo non pretendiamo il copyright su iniziative condivisibili, giuste e trasversali ma magari i nostri colleghi avrebbero potuto aderire alla nostra per rafforzarla.