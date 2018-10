DEGASPERI (M5S) * OSPEDALE DI CAVALESE: ” DEFINITO ‘ UN GIOIELLO ‘ DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE BARTOLAZZI “

Ospedale di Cavalese definito “un gioiello” dal sottosegretario alla salute. Si è appena conclusa la visita del sottosegretario alla Salute Bartolazzi presso l’Ospedale di Cavalese insieme al candidato presidente del MoVimento 5 Stelle Filippo Degasperi.

Il sottosegretario ha ribadito il favore del ministro Grillo alla riapertura del punto nascite. Un volta acquisito il parere del Comitato, bisognerà verificare se Provincia ed Apss avranno diligentemente assolto i loro impegni in materia di dotazione e di personale.

Bartolazzi ha riconosciuto la funzione indispensabile del punto nascite per le popolazioni delle Valli di Fiemme e Fassa, uno dei pilastri di una struttura ospedaliera che voglia rimanere tale. Il sottosegretario non ha mancato di complimentarsi con i cittadini che attraverso i comitati hanno mantenuto viva l’attenzione su una questione che, fosse stato per l’amministrazione provinciale, sarebbe rimasta confinata nel dimenticatoio.

Degasperi, dal canto suo, ha colto con assoluto favore il cambio di orientamento del Governo Nazionale. Dopo aver ribadito l’importanza della riapertura dei punti nascita sia di Cavalese che di Arco, ha posto il focus su quanto il M5s si sia speso con iniziative dedicate nel corso della legislatura, sottolineando la necessità di valorizzare gli operatori e utilizzare al meglio le professionalità disponibili, uniche vie per erogare servizi migliori ai cittadini e nel contempo far ritornare attraente la nostra sanità.

*

Filippo Degasperi

candidato presidente per la Provincia autonoma di Trento