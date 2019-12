DEGASPERI (M5S) – INTERROGAZIONE * SOCIAL MEDIA: « ESTERNAZIONI INOPPORTUNE SUI SOCIAL DA PARTE DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO? »

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

se sussista l’intenzione di porre in essere le verifiche necessarie per accertare la riconducibilità delle esternazioni ai soggetti richiamati in premessa, quali iniziative intenda eventualmente adotta- re per assicurare il rispetto dei principi del Codice deontologico dei Vigili del fuoco volontari del Trentino nonchè l’adeguatezza degli incaricati assegnati di comandante e di caposquadra.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi