degasperi (m5s) * Interrogazione * concorsi pubBlici – agente Polizia Municipale: « è VERO CHE IL PRIMO è STATO annullato e CHE NEL SECONDO la graduatoria non è ancora pubblica? »

A cura di redazione Opinione





Interrogazione. Presunte anomalie nello svolgimento di due concorsi publici. Ci preme qui trattare l’inusuale evolversi di due concorsi pubblici per esami, presso il Comune di Mori e presso il Comune di Riva del Garda, entrambi finalizzati alla selezione di candidati nel ruolo di agente di Polizia Municipale.

Il primo, per la copertura di 2 posti, risulterebbe essere stato annullato per vizi nella prova preselettiva. Oltre a ciò, sembrerebbe che il nominativo del secondo classificato alla prova orale del 27 aprile 2018 sia stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto per non precisati motivi.

Il secondo, per la copertura di 6 posti, risulterebbe essere inficiato dal fatto che una graduatoria dei vincitori non è stata ancora pubblicata dal relativo Comune. Parallelamente, sarebbero state rivolte alcune segnalazioni all’indirizzo del difensore civico, il cui contenuto è a noi ignoto.

*

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere:

1. se corrisponde al vero che il primo concorso è stato annullato e quali le motivazioni;

2. se corrisponde al vero che la graduatoria per il secondo concorso non è ancora pubblica e quali le motivazioni.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi