DEGASPERI * ROSSI: “ LA CORTE DEL ‘RE SOLE’ ERA LA PIÙ MAGNIFICENTE, TUTTI DOVEVANO PARLARE DELLE MERAVIGLIE DEL RE, TRA MUSICHE E DANZE “

«La corte del “Re sole” era la più magnificente, tutti dovevano parlare delle meraviglie del re, tra musiche e danze». Ecco, il maldestro tentativo del presidente Rossi di farsi la sua lista di social-amici suona, a qualche secolo di distanza, allo stesso modo.

Una lista di persone che più o meno consapevolmente avrebbero dovuto fungere da ricettori delle “informazioni di interesse sulla pubblica amministrazione” selezionate dal Presidente.

Certo, nel Trentino del dr. Rossi, che ha inanellato una serie imbarazzante di brutte figure, la lista del Presidente può tranquillamente rubricarsi come un’ingenuità. Forse il Presidente ritiene inadeguato o insufficiente l’operato (anche social) del proprio nutrito Ufficio stampa.

Oppure immaginava che i prescelti avrebbero potuto fungere da autorevoli megafoni delle sue iniziative. Di certo mettere in mezzo dirigenti pubblici, professori e amministratori la dice lunga sul livello di vischiosità che permea ormai il Trentino del centrosinistra autonomista.

Tra le caratteristiche dei dirigenti pubblici dovrebbe sopravvivere, anche in Trentino, la terzietà rispetto alla politica; gli accademici dovrebbero salvaguardare la propria libertà di analisi e giudizio e gli amministratori pensare ad assolvere al meglio il mandato che i soci hanno assegnato loro.

Per chi ritiene ancora validi questi assunti, trovarsi arruolati dal proprio datore di lavoro, da chi più banalmente garantisce il pagamento dello stipendio o dal socio di riferimento deve essere stato molto fastidioso.

Fortunatamente le buone notizie non mancano. La prima è che in parecchi hanno palesato stupore e disappunto a prescindere dall’autorità dell’amministratore del gruppo.

La seconda è che io nella lista non ci sono. Certo, non vorrei essere nei panni di qualche dirigente, accademico o manager dei cui servigi il nostro Presidente ha usufruito e che magari, come me, ha saputo della lista dai giornali.