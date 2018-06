DEGASPERI – INTERROGAZIONE * ISTITUTO PERTINI: ” STUDENTI NEI CONTAINER MA TUTTO È ANCORA DA FARE? “

Il 5 dicembre 2017 il crollo di una importante porzione dell’edificio che ospita l’Istituto di formazione professionale Pertini nella ricca Provincia autonoma di Trento poneva sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versano alcune delle strutture della Formazione professionale provinciale.

Per tutto l’anno scolastico gli studenti hanno vissuto una condizione peculiare, subendo la presenza del cantiere con cui si sono asportate le macerie e messe in sicurezza le parti superstiti. Nello stesso mese di dicembre 2017 i tecnici provinciali avevano promesso il montaggio di moduli prefabbricati completi di impianti, finiture e sistemazioni esterne entro il mese successivo.

Stride che, mentre Presidente e Vicepresidente inaugurano in pompa magna gli spazi del neonato liceo privato Steam (peraltro in un edificio pubblico come il Polo della Meccatronica), gli studenti di una scuola a diretta gestione provinciale saranno costretti a trascorrere anni nei container. A ciò aggiungiamo che da un riscontro effettuato in data odierna, attorno ai prefabbricati, non pare rilevarsi traccia di impianti, finiture e sistemazioni esterne.

Abbiamo presentato un’interrogazione per avere maggiori dettagli sulla vicenda e conoscere le tempistiche di risanamento degli edifici.

Studenti dell’Istituto Pertini nei container… ma tutto è ancora da fare?

Il 5 dicembre 2017 il crollo di una importante porzione dell’edificio che ospita l’Istituto di formazione professionale Pertini nella ricca Provincia autonoma di Trento poneva sotto gli occhi di tutti lo stato in cui versano alcune delle strutture della Formazione professionale provinciale.

Per tutto l’anno scolastico gli studenti hanno vissuto una condizione del tutto peculiare subendo la presenza del cantiere con cui si sono asportate le macerie e messe in sicurezza le parti superstiti.

Nello stesso mese di dicembre 2017 i tecnici provinciali avevano promesso il montaggio di moduli prefabbricati completi di impianti, finiture e sistemazioni esterne entro il mese successivo.

E’ vero che l’impiego dei container per 9 classi e i laboratori era previsto per l’inizio del prossimo anno scolastico 2018-2019 ma i lavori, subito dopo la posa dei soli moduli, sembrano essersi bloccati.

Già stride che, mentre Presidente e Vicepresidente inaugurano in pompa magna gli spazi del neonato liceo privato Steam (peraltro in un edificio pubblico come il Polo della Meccatronica), gli studenti di una scuola a diretta gestione provinciale saranno costretti a trascorrere anni nei container. Se a ciò aggiungiamo che da un riscontro effettuato in data odierna, attorno ai prefabbricati, non pare rilevarsi traccia di impianti, finiture e sistemazioni esterne, i dubbi crescono di conseguenza.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

-le caratteristiche dei moduli prefabbricati compreso il fornitore, il costo di acquisto e posa nonché le certificazioni che attestano il rispetto delle normantive;

-se è confermato che, nonostante l’impegno assunto dalla Provincia prevedesse di concludere l’allestimento dei moduli prefabbricati entro gennaio 2018, i relativi lavori sono fermi;

-le ragioni dell’eventuale mancata realizzazione degli impianti, delle finiture e delle sistemazioni esterne;

-il dettaglio delle opere ancora da realizzare per consentire l’utilizzo dei moduli nonché i tempi e i costi previsti;

-come si giustifica, in Trentino, la necessità di ricorrere all’impiego di container per aule e laboratori vista l’ampia disponibilità di strutture pubbliche;

-se la situazione possa ripercuotersi sull’appetibilità della scelta del percorso di studi da parte delle famiglie e degli studenti.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi