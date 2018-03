DEGASPERI * APSS: UNA ENNESIMA VISIONE CI RIVELA IN ANTICIPO IL VINCITORE DI UN CONCORSO DELL’AZIENDA SANITARIA DEL TRENTINO (ALLEGATI PDF)

Ennesima visione ci rivela in anticipo il vincitore di un concorso. Prosegue con nostro sconcerto la saga dei concorsi dall’esito già noto. Ai lettori più attenti balzerà subito in mente come avessimo in più occasioni adoperato lo strumento della posta certificata autoinviata per dimostrarvi di conoscere in anticipo il nome del futuro vincitore.

Stavolta tocca ad una selezione pubblica indetta dall’APSS lo scorso 22 gennaio, avente ad oggetto l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico – disciplina “MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA”.

Come verificabile sul sito dell’Azienda Sanitaria, la prova scritta si è svolta martedì 20 febbraio. Noi però avevamo profetizzato cinque giorni prima chi si sarebbe aggiudicato la vittoria.

Qui il link della selezione pubblica e in allegato tre grafiche esplicative.

*

Cons. Filippo Degasperi