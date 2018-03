DEGASPERI * ELISOCCORSO TRENTINO: 76 MILA EURO DI VISORI NOTTURNI INUTILIZZATI DAL 2016

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga dell’elisoccorso in Provincia di Trento. Dall’aprile 2016 i visori notturni (costo complessivo oltre 76mila euro) giacciono inutilizzati.

L’assessore Mellarini risponde alla nostra interrogazione affermando che a due anni di distanza dal primo acquisto manca ancora l’autorizzazione da parte di Enac. Eppure in Lombardia i visori si adoperano dal 2016, in Alto Adige e Toscana dal 2017, in Emilia dal febbraio 2018.

Il Trentino che si erge spesso a capoclasse d’Italia e che dovrebbe essere l’eccellenza nell’elisoccorso, unico a disporre di una flotta di sua proprietà, si trova a dover affannosamente rincorrere gli altri.

L’utilità del visore è enorme, perchè permette di atterrare la notte direttamente sul luogo del sinistro, senza bisogno di spostarsi da piazzola a piazzola. La Provincia, patria dei primati vaneggiati e spesso inesistenti, viene anche stavolta smentita dai fatti. Denaro della collettività è stato speso (o meglio, sprecato) per l’acquisto di oggetti divenuti magari obsoleti. A chi imputare le colpe?

Cons. Filippo Degasperi

interrogazione: