degasperi e marini (m5s) * TRANSLAGORAI: ” DALLA POLITICA TANTE DOMANDE, MA NESSUNA RISPOSTA “

Il 2 novembre scadeva il termine per rispondere all’interrogazione che avevamo presentato sulla Translagorai, il cui avanzamento ci eravamo premurati di verificare in un sopralluogo del 23 settembre.

Viste le certezze esternate dai sostenitori dell’iniziativa anche ieri nel corso della serata di confronto organizzata dalla Sat, considerato che l’Assessore competente percepisce regolarmente l’indennità, dalla data del deposito (3 ottobre) avrebbe avuto tutto il tempo necessario per rispettare il regolamento e fornirci risposta.

Ciò non è avvenuto e dimostra da una parte il disinteresse per le regole, dall’altra il disinteresse per le istanze dei cittadini, istanze che erano state raccolte all’interno dell’interrogazione (in allegato il testo).

Viste le mancate risposte, tutti i sospetti di scarsa trasparenza e le accuse di mancato coinvolgimento – avanzati da associazioni, comitati e singoli cittadini anche nella serata di ieri – hanno una ragione in più per essere avallati. Da parte nostra, possiamo assicurare che l’atto sarà immediatamente riproposto all’apertura della XVI Legislatura, insieme alla mozione (in allegato il testo) con cui chiederemo in Aula che le forze politiche prendano pubblicamente e chiaramente posizione su questa iniziativa che continuiamo a ritenere censurabile.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini