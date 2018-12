DEGASPERI E MARINI (M5S) * AFT – MEDICINA TERRITORIALE: « TRA PLAGI E IRONIA IL VUOTO DELLE IDEE »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La vicenda della medicina territoriale dimostra da una parte la distanza abissale tra il concetto di “eccellenza” e la Sanità trentina e dall’altra l’assoluta contiguità tra Centrosinistra e Lega.

Fin dal settembre 2012 la costituzione delle cosiddette Aft è un obbligo di legge cui si sarebbe dovuto adempiere entro 270 giorni! Contrariamente ad altre regioni (Emilia Romagna, Toscana per esempio) in Trentino non è stato fatto praticamente nulla come evidenziato nelle nostre interrogazioni ai

Gli impegni e le promesse elettorali indicavano in 25 le Aft da costituire per compensare in parte i territori del costante depotenziamento dei servizi ospedalieri. Entro il gennaio 2014 avrebbero dovuto partire le Aft di Trento, Riva, Mezzolombardo, Pergine e Ala. Preso atto del nulla di fatto, nel maggio 2017 (quando in fretta e furia si decise di avviare Pinzolo per evitare la curiosità di chi iniziava a chiedersi come mai si erano spesi milioni per ristrutturare un immobile vuoto) si sbandierava che “con decorrenza immediata” si sarebbero attivate Trento, Val di Sole, Pergine, Mezzolombardo e Ala.

Da allora il silenzio eccetto la constatazione dell’assessore Zeni secondo il quale “abbiamo un modello di medici di base che è ormai quello di decenni fa”.

Ora la Lega con la sua deputata-assessore riparte facendo finta che nulla sia accaduto e, dimenticandosi dell’impegno a garantire più servizi nelle valli, un po’ come per il Punto nascite di Cavalese, fa proprio quanto già inaugurato da Zeni a Trento nell’agosto 2018 (link 3 , link 4, link 5).

Tralasciando le autorevoli osservazioni di chi ritiene che gli ambulatori predisposti a Trento Sud “non sono una Aft”, è il caso di ricordare che nella “brevissima” relazione programmatica del deputato-presidente Fugatti nemmeno una riga è stata dedicata alla medicina territoriale, tema su cui lo stesso si è persino permesso di ironizzare nella replica. Ora capiamo come mai: mancano completamente le idee e quelle che ci sono non sono altro che il plagio di quelle fallimentari del Centrosinistra.

Per chi confidava nel cambiamento il futuro inizia a tingersi di grigio.

Cons. prov. Filippo Degasperi

Cons. prov. Alex Marini