DEGASPERI E MARINI – INTERROGAZIONE (M5S) * APSS TRENTINO: « QUALI INIZIATIVE INTENDE INTRAPRENDERE AFFINCHÉ IL RISPETTO DEI PRINCÌPI DELLA TRASPARENZA E PUBBLICITÀ SIA RIPRISTINATO? »

Premesso che

da diversi mesi pare che l’APSS abbia abbandonato la prassi di pubblicare gli elenchi dei nominativi dei partecipanti ai concorsi pubblici e/o agli avvisi pubblici una volta scaduti i termini di partecipazione, arrivate le domande e valutata l’ammissibilità;

i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) dei concorrenti ai concorsi e/o agli avvisi pubblici non rientrano nei dati personali sensibili e pertanto non esiste alcuna giustificazione giuridica per la mancata pubblicità dell’elenco dei partecipanti, non configurandosi alcuna violazione della privacy e come peraltro sancito dallo stesso Garante;

tale omissione, al di là di distaccarsi da una consuetudine delle Aziende sanitarie pubbliche, crea opacità nell’iter procedurale delle selezioni pubbliche, costituisce una violazione e disapplicazione del principio della trasparenza amministrativa.

Posto che

la legge 33/2013 e il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU n.132 del 8-6-2016), impone alla P.A. la pubblicazione dei dati da essa detenuti e, tra questi dati, particolare interesse possono rivestire proprio i concorsi e/o avvisi pubblici. Essi infatti rientrano nella fattispecie per la quale prevale l’interesse pubblico a conoscere, rispetto alla presunta, e già ritenuta infondata, violazione della tutela della privacy del singolo. Il concorrente infatti, partecipando ad una selezione pubblica, accetta che alla stessa venga data la pubblicità e l’evidenza, che sono requisiti imposti dalla legge;

al termine delle prove concorsuali viene in ogni caso elaborata una graduatoria, con cognome, nome dei partecipanti e punteggi conseguiti, che viene resa nota con la pubblicazione sul sito istituzionaledell’APSS. Conseguentemente, appare ancora più assurda ed inaccettabile la volontà di non rendere noti i nominativi degli ammessi ai concorsi e alle selezioni pubbliche, una volta scaduti i termini di adesione;