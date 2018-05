DEGASPERI * CONCORSI PER DIRETTORE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: ” GRADUATORIE DI IDONEI NEI CONCORSI PER EVITARE RISCHI E DUBBI “

I concorsi per direttore nella Provincia autonoma di Trento non prevedono oggi una graduatoria ma solo un vincitore.

Vista la prassi di nominare sostituti direttore, ciò ha come conseguenza la relativa facilità nell’azzeccare il nome del vincitore e la scarsa motivazione degli altri aspiranti a partecipare.

A questo si aggiunge la necessità di istruire nuovi concorsi per ogni singolo posto resosi disponibile con dispendio di tempo e risorse.

La nostra proposta è quella di istituire, a seguito di concorsi accorpati per ambiti, graduatorie di idonei da cui attingere come peraltro accade giá per i funzionari.

In questo modo si eliminerebbero dubbi sulle procedure e si motiverebbe chi vuole impegnarsi a partecipare con beneficio generale per l’ente, la trasparenza e la meritocrazia.

In allegato la mozione.

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale M5S