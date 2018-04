DEGASPERI * AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTINO ” IL DOTTOR BORDON HA GIÀ PREPARATO LE VALIGIE? “

Il Dottor Bordon ha già preparato le valigie? Poco più di un mese fa, il Direttore Generale Bordon stando alle cronache, presentava una denuncia contro di me, presumo per la vicenda della selezione per medico di urgenza della quale conoscevo in anticipo il nome del vincitore. Senza conoscere evidentemente i dettagli della vicenda non esitava ad accusarmi a mezzo stampa di presentare interrogazioni e documenti solo per diffamare, denigrare e gettare fango.

Ora, visti gli sviluppi, al suo posto avrei già preparato le valigie. Sfortunatamente per i trentini, considerato che costui gode della piena fiducia dell’Assessore Zeni (per la cui dipartita politica è necessario attendere ancora qualche mese), siamo sicuri che non farà alcunchè e, come suo solito, si arrampicherà sui vetri per giustificare l’ingiustificabile.

Concludo con uno spassionato invito al dr. Bordon. Posto che in diverse occasioni si è dimostrato un cuor di leone (ricordiamo quando corse in Friuli a presentare la Maratonina mentre il Trentino era nella bufera per il caso ‘malaria’), ci aspettiamo che quereli anche Peter Gomez del Fatto Quotidiano. Nel frattempo lo rassicuro di una cosa: ho già provveduto a querelarlo per le sue dichiarazioni, forse rilasciate con troppa fretta.

