DEGASPERI * APSS – AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTINO: ” 122 ASPIRANTI PER CHIRUGIA GENERALE, MA PER IL DIRETTORE GENERALE BORDON MANCANO I CANDIDATI “

122 aspiranti per chirugia generale ma per il Dg bordon mancano candidati. Di fronte all’ennesima figura barbina rimediata a livello nazionale dalla nostra Autonomia il direttore generale dell’APSS si lamenta della supposta carenza di adesioni ai bandi di concorso.

C’era un tempo in cui nessuno verificava queste affermazioni. Poi è arrivato il M5s e a seguire la dimostrazione dell’assoluta infondatezza di certe uscite (come non ricordare le promesse sulle autosanitarie quando cadde l’elicottero).

Non sappiamo di quanti medici abbia bisogno ancora l’Apss ma alcuni esempi dovrebbero chiarire che, -almeno nel passato più recente-, la partecipazione è sempre stata adeguata se non addirittura massiccia, alla faccia della scarsa appetibilità della Sanità trentina!

Rammentiamo qui il concorso per medico di chirurgia generale (codice 5/16): 122 (centoventidue) candidati provenienti da tutta Italia e non solo, di cui solo 19 risultati idonei…

Piuttosto mi preoccuperei di capire come mai i medici scappano dall’Apss. Come non ricordare che il Pronto Soccorso di Trento negli ultimi 10 anni ha visto fuggire ben 57 professionisti?

E ancora come non ricordare l’emigrazione dei medici incaricati delle sedi di guardia medica soppresse? Medici mantenuti per anni in una condizione di precariato che, dopo le chiusure sono stati costretti a lasciare il Trentino e che ora con la tardiva operazione di stabilizzazione si prova magari a rincorrere.

Rinnoviamo quindi a Bordon il consiglio di fare silenzio o quantomeno informarsi prima di parlare. Giustappunto l’altro ieri commetteva l’ennesima leggerezza, auspicando che Degasperi non si occupasse anche di Cavalese. Ebbene, anche qui lo smentiamo. Bordon è talmente attento da non notare come sia costante la nostra attenzione ai concorsi per Cavalese e al modo alquanto superficiale con cui sono utilizzati dall’Apss.