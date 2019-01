De Godenz (UPT) * scomparsa borga: « anche su posizioni diverse non sono mai venuti meno coerenza rispetto ed apertura al confronto »

)

Il Gruppo consiliare provinciale dell’Unione per il Trentino si unisce al dolore di tutta la comunità trentina per la scomparsa del consigliere Rodolfo Borga.

Rodolfo è stato un politico vero, apprezzato da alleati e avversari grazie alla sua grande competenza, in grado di cogliere gli aspetti concreti delle questioni dimostrando sempre la capacità di proporre soluzioni e condividerle.

Amatissimo sindaco di Mezzolombardo è stato capace di passare in Consiglio provinciale portando con sè, e mantenendo sempre, il collegamento con il territorio. Rodolfo era sempre tra la gente e ha, sempre, lavorato per il bene comune.

Spesso ci siamo trovati su posizioni diverse ma non sono mai venuti meno coerenza e rispetto e una reciproca apertura al confronto.

Fuori dall’aula è stato,lo diciamo con il cuore,un amico -per il sottoscritto, per i colleghi della scorsa legislatura Passamani, Tonina, Gilmozzi e Mellarini e per quanti nell’UpT hanno avuto la fortuna di conoscerlo- e non ha mai lasciato che le questioni politiche intaccassero i rapporti personali.

Sarebbe stato un grande Vicepresidente della Provincia, è stato, di certo un grande uomo, amministratore e consigliere.

Ciao Rodolfo,ti abbracciamo, abbracciamo i tuoi cari e da oggi ti ricorderemo nelle nostre preghiere.

Grazie per il tuo esempio e la tua amicizia, continua a seguirci da lassù.

*

Per Il Gruppo consiliare dell’Unione per il Trentino

Cons. Pietro De Godenz