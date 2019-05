Cons. Pietro De Godenz UpT – Question time – contributi acquisto prime case: finanziare domande arretrate e attivare bando anche per il 2019.

Interrogazione a risposta immediata. Nel 2018 la Provincia Autonoma di Trento ha sostenuto, tramite la concessione di un contributo di 15.000 euro, l’acquisto della prima casa incentivando l’attivazione contestuale di una pensione complementare.

I tempi per la presentazione delle domande di contributo andavano dal 02 maggio al 31 ottobre 2018 prorogata poi al 31 dicembre 2018 considerando, per l’evasione delle pratiche, l’ordine cronologico di arrivo delle stesse fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Essendo giunte al sottoscritto numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la non corresponsione di suddetto contributo, ritenendo che la prima casa sia fondamentale per il benessere famigliare e che sia giusto recuperare le risorse necessarie per finanziare tutte le domande ricevute e proseguire attivando un bando anche nel 2019 si interroga l’assessore competente per sapere quante siano eventualmente le domande rimaste inevase.

cons. Pietro De Godenz