DE GODENZ * RIAPERTURA PUNTO NASCITE FIEMME: ” OK LA SOLLECITAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DI FIEMME”

Bene la sollecitazione del Presidente della Comunità di Fiemme Zanon – garantire servizi e sicurezza per le mamme di Fiemme, Fassa, Cembra e Primiero.

Ritengo necessario esprimere il mio convinto supporto alla sollecitazione, proveniente via comunicato stampa dal Presidente della Comunità della Valle di Fiemme Giovanni Zanon, riferita alla necessità di accelerare e sollecitare Roma per la riapertura del Punto nascite.

Come detto da Zanon “è inaccettabile che una donna debba partorire in un pronto soccorso, certamente in sicurezza, ma in un locale frequentato da altri utenti e adattato in tutta fretta a sala parto, quando al piano superiore c’è un intero reparto preposto a questo scopo chiuso”.

Non sono queste le garanzie di cui donne incinte e famiglie hanno bisogno. Riconosciamo il lavoro fatto dall’assessorato ma proprio per questo, ora che sono stati fatti i concorsi e che sono presenti ben 4 pediatri si dia seguito ad un ampliamento degli orari di copertura del servizio – oggi presente solo dalle 10 alle 18 – dando il via anche alla reperibilità notturna.

Dobbiamo garantire la sicurezza, fisica e psicologica, delle mamme di Fiemme, Fassa, Cembra e Primiero.

*

Consigliere Pietro De Godenz