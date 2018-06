DE GODENZ – QUESTION TIME * SPAZI PUBBLICI: ” GESTIRLI IN MODO OTTIMALE COINVOLGENDO LE ASSOCIAZIONI TRENTINE “

Oggi il consigliere UpT Pietro De Godenz ha dedicato la sua Question time alla gestione ottimale dei luoghi pubblici con un occhio di riguardo a Piazza Dante a Trento, luogo da anni al centro di un sentito dibattito quale snodo di passaggio, biglietto da visita per chiunque entri in città ma caratterizzato da ben noti problemi di delinquenza e uso improprio di panchine e spazi comuni.

“La 91^ Adunata nazionale degli Alpini tenutasi recentemente a Trento ha rappresentato un successo per la nostra protezione Civile e la nostra Provincia Autonoma.” ha esordito De Godenz che ha continuato il suo ragionamento “in particolare si è rivelata assai positiva la pacifica invasione degli spazi comunali, vedasi ad esempio Piazza Dante, dove la gestione del bar affacciante sulla stessa è stata affidata proprio agli Alpini. Tale soluzione, seppur temporanea, ha dimostrato come vivere e occupare un luogo in modo utile allontani altri tipi di permanenza, pericolosi e illegali.”

Per tali ragioni il cons. Pietro De Godenz ha interrogato la Giunta provinciale per sapere se esista l’intenzione, prendendo spunto da quanto di positivo appena vissuto, di declinare in continuità tale esperienza, cooperando tra Provincia e Comune di Trento al fine di definire, in pieno accordo e secondo competenza, metodi di occupazione proattiva dei luoghi sensibili e a rischio abbandono della città in confronto e collaborazione anche con le numerose associazioni di volontariato, Alpini e non solo, rappresentanti un fiore all’occhiello della nostra comunità.

In risposta all’interrogazione il Presidente Rossi ha dichiarato “certamente quanto messo in campo su Piazza Dante in collaborazione tra Comune di Trento – cui sono doverosi i complimenti – e Ana merita un commento positivo. E certamente accolgo volentieri il suggerimento del consigliere De Godenz e aggiungo che in futuro qualora dovessimo cercare soluzioni su stabili di proprietà provinciale, potremmo davvero trarre spunto da quanto realizzato durante l’Adunata.

Soddisfatta la replica di De Godenz che ha ribadito “bene, sapevo ovviamente che la competenza in questo caso era comunale ma volevo e voglio sottolineare quanto sia davvero stata utile l’esperienza di far gestire questi spazi comuni alle associazioni. Auspico ci sia l’apertura di un canale di confronto tra Pat e Comune e che si possa continuare a seguire questa linea d’azione. Si tratta di soluzioni intelligenti che fanno bene sia alle zone che vengono così recuperate che – e deve essere il nostro principale pensiero – alle cittadine e ai cittadini i quali, sentendosi più sicuri, possono vivere al meglio i loro luoghi e ambienti di residenza, a Trento ma anche nelle nostre valli “.

