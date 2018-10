DE GODENZ * ELEZIONI PROVINCIALI 2018: ” UN GRAZIE DI CUORE ALLA MIA VALLE DI FIEMME E AI TRENTINI CHE HANNO VOLUTO ACCORDARMI LA LORO PREFERENZA “

Consigliere Pietro De Godenz: un sincero ringraziamento alla Valle di Fiemme e al Trentino. Poche semplici righe per esprimere un grazie di cuore alla mia Valle di Fiemme e ai Trentini che hanno voluto scegliere me e accordarmi la loro preferenza alle elezioni provinciali appena concluse.

In un momento certamente complesso della nostra storia questo eccellente risultato personale – sono risultato a livello provinciale, dopo Olivi negli altipiani Cimbri, il consigliere con la percentuale di preferenze più alta nel suo territorio – va purtroppo a scontrarsi con una tendenza di tutt’altro segno dal punto di vista politico generale con il mio partito in forte difficoltà rispetto al passato.

Questo mi sprona ancora di più ad impegnarmi e a mettere tutto me stesso nel rappresentare la mia valle e le istanze delle cittadine e i dei cittadini trentini che hanno scelto di darmi fiducia.

Un ringraziamento particolare voglio farlo all’amico Gianpiero Passamani – purtroppo non rieletto – e all’amico Mauro Gilmozzi per aver condiviso con me un percorso politico che, nonostante la prossima conclusione del suo mandato da assessore dopo 15 anni, sono convinto non debba ancora concludersi. Grazie infine a tutta la squadra che ha collaborato con me in questi anni e durante la campagna elettorale.

consigliere Pietro De Godenz