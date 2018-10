DE BERTOLDI – URSO * BANCHE ” COMMISSIONE D’INCHIESTA NECESSARIA PER FARE CHIAREZZA E ACCERTARE RESPONSABILITÀ “

Banche. de Bertoldi – Urso (FdI): Commissione d’inchiesta necessaria per fare chiarezza e accertare responsabilità.

“È necessario istituire una nuova Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario al fine di fare chiarezza e accertare le responsabilità su quanto accaduto. Abbiamo per questo presentato un apposito disegno di legge che vede d’accordo i rappresentanti di tutte le forze politiche”, così i senatori di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi e Adolfo Urso in merito alla proposta di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta che inizia oggi l’iter in Commissione Finanze e dovrebbe giungere in Aula a metà ottobre.

“È molto importante approvare, in tempi rapidi, un testo unificato che recepisca il meglio della nostra proposta e quella avanzata dal Movimento 5 stelle. Il nostro ddl non risponde ad esigenze politico mediatiche, bensì ha lo scopo di rendere trasparente l’attività degli enti finanziari al fine di tutelare i risparmiatori. Fratelli d’Italia, inoltre, si dichiara favorevole ad una durata non coincidente con l’intera Legislatura, sia per evitare derive elettoralistiche, sia per contenere i costi di funzionamento” così il senatore Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.

“È fondamentale – prosegue Urso – individuare le iniziative necessarie, anche legislative, italiane ed europee, per evitare che possano verificarsi nuovamente scandali e crisi che hanno arrecato gravissimi danni a cittadini, risparmiatori e imprese. Non pensiamo affatto ad un tribunale del popolo, bensì riteniamo essenziale che venga predisposto uno strumento parlamentare che operi efficacemente per trovare soluzioni e realizzare un sistema efficace e trasparente di vigilanza e di credito, che sia di sostegno all’intero sistema produttivo del Paese”.