DE BERTOLDI * TOTEM PER L’ARTE E LA CULTURA 2018 : ” IMPORTANTE LA TRASMISSIONE GENERAZIONALE DI PADRE IN FIGLIO DELLA VOCAZIONE DI GENEROSITÀ E SOLIDARIETÀ DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI “

Il Senatore di Fratelli d’Italia – Centrodestra Autonomista Andrea de Bertoldi ha concluso sabato sera presso la Bibilioteca Civica al Mart di Rovereto la 12° edizione dell’assegnazione dei Totem per l’Arte e la Cultura 2018 organizzata dalla rivista –Totemblueart-, premiando con il Totem per la Solidarietà i Vigili del Fuoco Volontari del Trentino.

Il Senatore ha portato il proprio saluto, sottolineando la vicinanza istituzionale all’Arte ed alla Cultura della Camera Parlamentare più antica nella Storia della Patria, quel Senato che affonda le proprie radici addirittura nell’antica Roma, e che quindi unisce il Popolo Italiano nella condivisione dei valori fondamentali ed unificanti della Nazione, ed ha quindi reso onore al premiando Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per l’importanza etica e sociale della loro attività.

De Bertoldi ha infatti contestualizzato il significato del –Totem per la Solidarietà-, che ha concluso la premiazione dopo i Totem per la Musica, la Psicologia, la Storia e la Poesia, evidenziando come la Solidarietà possa rappresentare la più alta espressione dell’arte e della cultura, proprio perché rappresenta l’identificazione dell’io nella collettività, cioè dell’individuo nei propri simili e nei loro problemi.

La riflessione del Senatore si è conclusa con la sottolineatura dell’alto valore etico costituito dalla trasmissione generazionale di padre in figlio della vocazione di generosità e solidarietà dei Vigili del Fuoco Volontari, presenti da oltre 150 anni nel cuore della Comunità Trentina, per la quale costituiscono l’ossatura nel sistema della Protezione Civile, tanto da essere divenuti un primato ed un punto di riferimento per l’intera Nazione.