De Bertoldi * Maltempo: ” I 10 miliardi del reddito di cittadinanza vadano alla gestione emergenza, Vigili del fuoco volontari in tutto il Paese “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Maltempo. De Bertoldi (Fdi). 10 miliardi r.cittadinanza vadano per gestione emergenza. Vigili del fuoco volontari in tutto il Paese.

“Fratelli d’Italia chiede al governo un decreto maltempo così da poter intervenire immediatamente al fine di cercare di tamponare le emergenze che stanno affliggendo i nostri territori” così in aula il senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi. “Servono politiche strutturali di protezione ambientale e di messa in sicurezza dei territori perché se è vero che i fenomeni climatici non dipendono da noi, i danni che questi fenomeni provocano sono spesso causati da una scarsa manutenzione”.

“Chiediamo al governo di trovare immediatamente le risorse per un piano strutturale appropriato e suggerisco ai colleghi del Movimento 5 stelle di destinare i 10 miliardi ad opere di riqualificazione del territorio anziché all’assistenzialismo”, continua il senatore di Fratelli d’Italia.

“Il Trentino ha subito danni irreparabili al sistema ambientale a causa del maltempo, tuttavia siamo riusciti a limitarli grazie ai Vigili del fuoco volontari. Il nostro territorio ha la fortuna di poter contare su queste figure che, grazie alla loro professionalità e dedizione, non appena si verificano delle criticità, presidiano il territorio aiutano le popolazioni ed evitano disastri ulteriori. Ritengo che questo sistema di volontariato, specifico della nostra Regione, e che risulta essere efficace e tempestivo negli interventi, debba essere esteso al resto d’Italia.” conclude il senatore de Bertoldi