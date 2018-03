DE BERTOLDI * LA COMUNITÀ TRENTINA STA PERDENDO I PROPRI FIGLI CON I TASSI DI EMIGRAZIONE TRA I PIÙ ALTI IN ITALIA

Il candidato del centro destra Andrea de Bertoldi ha preso posizione su Facebook (pagina di Farefuturo per il Trentino) sul problema dell’emigrazione dei giovani trentini all’estero in cerca di lavoro. Il Trentino é infatti tra le province italiane con il più alto tasso di emigrazione dei propri giovani.

Pensiero del martedì del nostro Presidente de Bertoldi: “Questa campagna elettorale mi sta offrendo l’opportunità di incontrare, tra gli altri, molti giovani preparati che sono stati costretti a lasciare il Trentino, o sono in procinto di lasciarlo, per poter realizzare i propri sogni o semplicemte per poter trovare un lavoro, proprio nel mentre migliaia di immigrati vengono invece mantenuti a spese nostre.

La Comunità trentina sta perdendo i propri figli, con tassi di emigrazione tra i più alti in italia, ragazzi perloppiù laureati e plurilingue, rimpiazzandoli con persone extracomunitarie, spesso incolte e di cultura e tradizioni molto diverse. Ritengo che l’impegno precipuo che mi assumerei, se eletto al Senato, sarà quello di battermi per invertire questa tendenza in favore delle nostre Famiglie, delle nostre tradizioni e del futuro della nostra Patria.