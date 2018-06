DE BERTOLDI * FESTIVAL ECONOMIA TRENTO: ” SOROS PENSI ALLE ONG CHE IMPORTANO CLANDESTINI SUL SUO DI LIBRO PAGA “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Soros pensi alle Ong che importano clandestini sul suo di libro paga.

Intervenuto oggi al Festival dell’economia di Trento, su sollecitazione degli organizzatori, il famigerato speculatore Soros ha avuto anche la spudoratezza di attaccare il governo Italiano, chiedendosi chi sia a libro paga.

Ora è comprensibile che lo speculatore, abituato ad avere a libro paga le proprie organizzazioni, ragioni in tal senso, ma non si preoccupi: gli Italiani hanno già mostrato di non credere più a coloro che minacciano il loro Paese.

Questo anche perché sanno benissimo come le Ong che fungono da “vicescafisti”, come le ha ribattezzate correttamente il neo ministro dell’interno Matteo Salvini, sono certamente su di un libro paga: il suo!

Non è un mistero infatti che Soros, influenzando la politica internazionale, per le sue speculazioni finanziarie e la sua opera d’importazione di clandestini a spese di cittadini europei e Italiani in particolare, finanzi tutte le ong che si occupano d’importare migranti da far poi mantenere alle sempre più vuote casse dello Stato italiano.

Peccato per lui che : “La pacchia è finita”.

*

Senatore Andrea de Bertoldi

Fratelli d’Italia- Centrodestra Autonomista