de Bertoldi (FdI) * Tlc: « moratoria per introdurre il segnale “5G”, mancano riscontri sulla pericolosità per la salute e l’ambiente »

Tlc. de Bertoldi (FdI): moratoria per introdurre 5G. mancano riscontri su pericolosità per salute e ambiente.

“Una moratoria per sospendere l’introduzione della nuova tecnologia 5G in attesa dei riscontri scientifici che escludano in maniera inequivocabile ogni possibile danno alla salute degli individui”.

A chiederlo il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, in un’interrogazione ai ministri dello Sviluppo economico, della Salute e dell’Ambiente.

“A partire dal 1° gennaio 2019 sono disponibili sul mercato, le nuove radiofrequenze per la tecnologia wireless di quinta generazione, cosiddetta 5G.

Una delle rivoluzioni tecnologiche più imponenti del nostro su cui però numerosi scienziati, medici e ricercatori internazionali, hanno lanciato moniti e appelli in assenza di valutazioni preliminari sui possibili rischi per la salute e sull’impatto che tali radiofrequenze, potranno avere sull’ambiente, l’atmosfera e l’ecosistema.

Infatti, questa tecnologia prevedrà presenze di wi-fi dallo spazio attraverso droni in orbita, l’installazione di milioni di nuove mini-antenne a microonde millimetriche. Tutto ciò determinerà un’esposizione massiccia della popolazione all’inquinamento elettromagnetico con un prevedibile innalzamento delle soglie limite per i valori di irradiazione.

Perciò sarebbe opportuno una moratoria, che consenta di approfondire gli effetti derivanti dal 5G e soltanto dopo valutare il pieno sviluppo di tale tecnologia nella nostra Nazione”, conclude il senatore Andrea de Bertoldi.