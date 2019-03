de Bertoldi (fdi) * politica: « Fratelli d’Italia si prepara alle prossime sfide per i trentini e per il Trentino, Lunedì 11 marzo »

)

A cura di redazione Opinione





Fratelli d’Italia cresce, si radica e si prepara alle prossime sfide, come sempre, per i trentini e per il Trentino. Lunedì 11 marzo p.v. alle ore 11:00, presso la sede di Fratelli d’Italia a Trento in passaggio Zippel nr.6, alla presenza del Senatore del Collegio di Trento, Sen. Andrea de Bertoldi, sarà ufficializzata l’adesione a FdI di importanti personaggi della vita politica e sociale trentina.