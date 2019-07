De Bertoldi (FdI) * Fisco: « IL ministro Tria chiuda IL sito internet “escapologia fiscale”, si diffonde la teoria sostenuta da Gianluca Massini Rosati (di OrvietO) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Chiudere il sito internet ‘escapologia fiscale’, nel quale si diffonde la teoria sostenuta dal signor Gianluca Massini Rosati di Orvieto, ‘l’escapologo fiscale’ e sedicente commercialista che sostiene di aver aiutato circa 15.000 imprenditori e professionisti a risparmiare sulle imposte in modo onesto, utilizzando abilità ‘magiche'”. A chiederlo in un’interrogazione al ministro dell’Economia Tria, il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanza e tesoro.

In particolare il senatore di FdI rileva come Rosati sia “attualmente accusato di alcuni reati per truffa” e che quindi “la chiusura del sito web citato risulterebbe indispensabile per evitare l’ulteriore diffusione di tali pratiche ai danni sia di investitori che dell’amministrazione fiscale nazionale”.