DE BERTOLDI (FDI) * FAUSTO BILOSLAVO: « L’ ESTREMA SINISTRA HA IMPOSTO UN CLIMA DI VIOLENZA NELL’UNIVERSITà DI TRENTO, I MINISTRI LAMORGESE E FIORAMONTI INTERVENGANO »

“L’ultimo episodio che ha coinvolto il noto giornalista, corrispondente di guerra de ‘Il Giornale’, Fausto Biloslavo, a cui è stata impedita la partecipazione a un convegno, conferma la situazione di evidente intolleranza che si vive nell’Università di Trento e più in generale nella città a causa di ripetuti atti di violenza, molto spesso non soltanto ideologica, perpetuati da parte dalla sinistra antagonista”. A dirlo il senatore trentino di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, che ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dell’Istruzione.

“Quello che preoccupa – prosegue il senatore de Bertoldi – è il comportamento incomprensibile dell’Università trentina, che ha deciso di subire gli atteggiamenti violenti della minoranza di estrema sinistra, tollerando, inoltre, che questi anarchici utilizzino spazi universitari per fini politici ‘eversivi’. Come conferma quanto accaduto qualche giorno fa ad uno studente di giurisprudenza, pesantemente insultato durante una conferenza in ateneo e addirittura inseguito e minacciato dagli stessi anarchici”.

“Episodi che impongono la massima attenzione e un intervento deciso da parte sia del ministro Lamorgese e sia del ministro Fioramonti, affinchè sia debellato questo clima di intimidazione e di violenza, che crea gravi disagi al normale svolgimento delle attività didattiche e dell’organizzazione di incontri pubblici, in forma libera e pacifica”, conclude il senatore de Bertoldi