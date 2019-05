DE BERTOLDI (FDI) * ELEZIONI EUROPEE: « FRATELLI D’ITALIA PORTERÀ A RIVA DEL GARDA I FONDI COMUNITARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LAGO »

Europee 2019. -de Bertoldi: Fratelli d’Italia porterà a Riva i fondi europei per la riqualificazione della fascia lago. “Riva del Garda ha avuto Sindaci ed Amministratori Provinciali, nonché Parlamentari del Centrosinistra senza poter beneficiare dei fondi europei per attuare una vera riqualificazione della città lacustre. Fratelli d’Italia, come ha dimostrato negli anni passati nella città di Lecce, vuole proporre una riqualificazione della fascia lago, anche sulla base del progetto del Movimento civico territoriale rivano -La Ninfea-, che venga beneficiata dei fondi europei.

Francesca Gerosa si impegnerà quindi per realizzare questi propositi e rappresenterebbe la voce della Busa a Strasburgo in un’Europa Sovranista, dove finalmente conteranno i Popoli attraverso la democrazia diretta. Diciamo no all’Europa dei tecnocrati e dell’alta Finanza, tanto cara alle Sinistre, e che ha prodotto la Brexit e la disaffezione verso le Istituzioni comunitarie, per promuovere davvero una Confederazione di Stati sovrani , che mettano in comune alcune politiche come gli Esteri, la Difesa, e l’immigrazione. Per questo FDI del Trentino chiede il voto e la preferenza verso Francesca Gerosa” commenta il Senatore Trentino, Segretario della Commissione Finanze e Tesoro, Andrea de Bertoldi alla presentazione della candidata trentina alle Europee.