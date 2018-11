de Bertoldi (FdI) * Dl fisco. ” suLLA riforma DELLE BCC LA Lega fa marcia indietro, L’ Impegno FdI in Aula È per cambiare LA riforma Padoan “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“La Lega sulla riforma del Credito cooperativo fa marcia indietro, ritirando i suoi emendamenti. Al di là degli annunci la realtà è che soltanto Fratelli d’Italia, che oltre al proprio ha fatto suoi anche gli emendamenti leghisti, si è schierata in maniera convinta per salvaguardare la specificità di una banca che rimane ancora italiana, una delle poche, e che la riforma targata Pd mette a serio rischio.

Una riforma, che giova ricordare, è da più parti giudicata incostituzionale e che se la Lega avesse tenuto fede ai propositi iniziali avremmo potuto mettere da parte. In Aula presenterò nuovamente gli emendamenti per superare definitivamente una normativa che rappresenta un pericolo per le BCC”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze del Senato.