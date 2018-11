de Bertoldi (FdI) Dl fisco. ” M5S e Lega accodÀti a governi Renzi, Presto nuova maggioranza con Pd? “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dl fisco. de Bertoldi (FdI): M5S e Lega accodàti a governi Renzi. Presto nuova maggioranza con Pd?

“Sui maggiori punti di questo decreto-legge omnibus è evidente che tra la maggioranza grillo-leghista, da una parte, e il Partito democratico, dall’altra, ci sia una chiara convergenza. Sulla fatturazione elettronica M5S e Lega si sono accodati ai governi Gentiloni e Renzi, così come sul tema dello Stato quale grande fratello fiscale, che permette di invadere, di conoscere le nostre risultanze finanziarie senza nemmeno ottenere l’assenso della procura della Repubblica.

Su temi come il credito è stata sancita la continuità con la riforma Renzi-Padoan, segnando anche l’ennesima retromarcia della Lega sull’emendamento, addirittura approvato in Commissione, sullo scudo anti-spread per le banche non quotate come le Bcc. Insomma, se su elementi pilastro, fondamentali, della precedente legislatura, in cui governava il Pd, la maggioranza grillo-leghista si è adeguata, allora, vuol dire che presto assisteremo a un accordo e questo Parlamento avrà una maggioranza ben più ampia di quella che ha oggi. Ci auguriamo che questo non accada e ci sia un ravvedimento.

La prova d’appello sarà la legge di bilancio, lì il centrodestra avrà l’occasione per ricordarsi del suo popolo, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese e di tutti colori che hanno avuto fiducia nel nostro programma elettorale”. Lo ha detto in Aula nel corso della discussione generale il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi. Segretario della Commissione Finanze e Tesoro.