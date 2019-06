De Bertoldi (FDI) * Dl Crescita: « approvato odg di FdI su flat tax, Ora governo approvi nostro ddl »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Dl Crescita. Senatori FdI: approvato odg di FdI su flat tax. Ora governo approvi nostro ddl.

“Nel giorno in cui l’Istat certifica che l’Italia è arrivata a toccare il livello record, dal 2015, della pressione fiscale al 38 per cento, nella riunione congiunta delle Commissioni Finanze e Industria del Senato, nel corso dell’esame del decreto Crescita, è stato approvato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia con cui si impegna il governo ad introdurre la flat tax al 15 per cento per i redditi incrementali a partire dal periodo di imposta del 2019. Mentre la maggioranza litiga, si divide sui provvedimenti da approvare e praticamente lascia la Nazione senza alcuna guida, in balia di se stessa, Fratelli d’Italia rilancia la sua battaglia per ridurre le tasse. Il governo, perciò, tenga fede all’impegno preso in Commissione e dia velocemente corso al disegno di legge di FdI, a prima firma de Bertoldi, che da un anno giace fermo al Senato”. Lo dichiarano i senatori di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro e Daniela Santanchè, componente della Commissione Industria.