de Bertoldi * Def: ” Salvini si concentri su sviluppo e crescita, Cresce indebitamento ma per politiche assistenziali “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Def. de Bertoldi (FdI): Salvini si concentri su sviluppo e crescita. Cresce indebitamento ma per politiche assistenziali.

“Da quel che conosciamo di questa manovra, che ancora non abbiamo a disposizione per valutarla in maniera approfondita, non possiamo che essere preoccupati per l’indebitamento e l’assenza di prospettive di crescita previste” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze in diretta a Tgcom24.

“Noi di Fratelli d’Italia consideriamo necessario concentrarsi sulla crescita e non sull’assistenzialismo- continua il senatore di FdI. Lo spread crescente di queste ore è sicuramente preoccupante, ma le manovre degli speculatori rientrano nella logica di mercato, ed è il governo che non deve farsi influenzare e tirare diritto.

Se la manovra prevedesse un indebitamento dovuto alla crescita, con investimenti e riduzione delle tasse, avrebbe tutto il nostro appoggio, anche perché lo spread entro breve rientrerebbe. Il timore però, è che l’unico indebitamento previsto sarà quello causato da politiche assistenzialiste, prevedendo un aumento duraturo dello spread”.

“Mi permetto quindi di dare un consiglio a Matteo Salvini: si concentri sui punti del programma che hanno visto unito il centrodestra alle scorse elezioni e che continuano ad essere capisaldi per Fratelli d’Italia, come lo sviluppo e la crescita” conclude de Bertoldi.