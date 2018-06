DE BERTOLDI * COMMERCIALISTI: ” APERTO IL DIALOGO PER LA RIFORMA E LO SNELLIMENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO “

“A seguito dell’apposita interrogazione parlamentare presentata in Senato per prorogare l’obbligo di fatturazione elettronica e consentire alle piccole e medie imprese di adattarsi all’emissione della “e-fattura, ho incontrato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori dei Commercialisti Dott. Massimo Miani, unitamente al consigliere Maurizio Postal, aprendo così un canale di comunicazione tra il consiglio nazionale e le istituzioni per migliorare il sistema fiscale ed amministrativo favorendo così lo sviluppo economico del Paese” dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi.

“Tanti i punti su cui è necessario lavorare: l’esclusione dei lavoratori autonomi dallo split payment, la determinazione opzionale del reddito di impresa delle STP secondo il criterio di cassa, la sostituzione irap con addizionale imposte sui redditi con invarianza di gettito e tanti altre problematicità emerse durante il proficuo incontro.

Ascoltare i problemi sollevati dalle associazioni di categoria e tentare di fornire valide soluzioni è il primo passo da fare per consentire all’economia italiana di ripartire” dichiara il Senatore de Bertoldi, che aggiunge “Noi di Fratelli d’Italia, nell’interesse dei cittadini, accogliamo queste proposte e ci impegneremo affinché queste e le altre che emergeranno di volta in volta, vengano recepite dal Governo così da consentire lo sviluppo economico del nostro Paese.”

“Inoltre un’attenzione particolare, al fine di rendere migliore la professione dei commercialisti, andrebbe rivolta anche alla norma che prevede l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Una norma vergognosa che andrebbe modificata, così come un impegno chiaro andrebbe assunto per far si che non siano solo i burocrati a occuparsi degli adempimenti fiscali, ma è da valutare l’istituzione di una commissione che includa imprese e professionisti accanto ai rappresentanti istituzionali per la stima “costi-benefici” degli adempimenti fiscali che caratterizzano il farraginoso sistema tributario italiano nell’ottica di una riforma tributaria complessiva.

Fdi, come sempre, mette a disposizione tutte le sue forze per colmare queste lacune e consentire la crescita economica del Paese” conclude il Senatore de Bertoldi.