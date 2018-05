DE BERTOLDI * ALITALIA: ” UN ARGOMENTO SICURAMENTE DRAMMATICO CHE DA ANNI ATTANAGLIA IL NOSTRO PAESE ” (VIDEO)

Intervento Sen. Andrea de Bertoldi su Alitalia

Intervento Sen. Andrea de Bertoldi in aula del Senato su Alitalia"Signor Presidente, onorevoli colleghi, da professionista, da uomo d'impresa, sono felice di parlare in questa sede di argomenti concreti qual è l'argomento di Alitalia, un argomento sicuramente drammatico e che da anni attanaglia il nostro Paese e la nostra economia. Dispiace, però, constatare che di questi argomenti e di questa concretezza avremmo avuto tanto bisogno di parlare anticipatamente. Sono ormai tre mesi, signor Presidente, che siamo senza un Governo; sono tre mesi che il nostro Paese aspetta di vedere l'amministrazione agire su problemi veri e concreti – quali, appunto, quello dell'Alitalia – e credo che sia un record nella storia repubblicana: nessun politico, nessun amministratore si è presentato come candidato Presidente a chiedere la fiducia in una Camera e precisamente al Senato della Repubblica. Questa è una vera criticità, una drammaticità che stiamo vivendo e alla quale noi tutti dobbiamo saper rispondere con senso di responsabilità."Andrea de Bertoldi#fdisenato #fratelliditalia

