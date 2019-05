Dario Maestranzi * APT Trento – LETTERA AL SINDACO, « Concentrazione del potere nelle mani della Direzione E Conflitto d’interesse della “Direttrice” »

responsabilità e la revisione delle deleghe date dal Cda al fine di evitare, anche alla luce della 231/2001, concentrazioni di potere e deleghe senza limiti di spesa.”

Il Comitato esecutivo sebbene sia previsto dallo Statuto di Apt è stato costituito e nominato solo il 2 febbraio 2018 (!) ma senza deleghe sebbene la consigliera Bonafini sostenuta anche dal Collegio dei Revisori abbia più volte sostenuto e fatto mettere a verbale che: “…il Comitato Esecutivo senza deleghe avrà solo funzioni consultive e di indirizzo ma non rappresenta l’organo con deleghe, come prevede l’art. 15 dello Statuto”.

Tutte queste lacune e problematiche si sarebbero dovute risolvere finalmente in data 8 febbraio 2019, quando il Presidente Bertagnolli ha posto all’ordine del giorno del CdA “Revisione Deleghe Economiche”.

Purtroppo in tale seduta si è giunti ancora una volta ad un rinvio: “Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi opportuno che la nomina del Comitato Esecutivo e le conseguenti decisioni sulle deleghe vengano rimandate al nuovo Consiglio di Amministrazione.”

2) Rapporto tra APT e ASD CHARLY GAUL

Ad ASD è demandato il compito di organizzare annualmente alcuni degli eventi di cui ApT è titolare, è possibile quindi considerare ASD alla stregua di un fornitore di ApT, un soggetto di cui ApT si serve per poter inserire gli eventi all ́interno di diversi circuiti (tra tutti l ́UCI Gran Fondo World Series, http://www.ucigranfondoworldseries.com/).

Il Collegio Sindacale in data 24 ottobre 2017 però avverte: “…di non poter esprimere un giudizio di correttezza sui singoli documenti fiscali giustificativi di ASD in quanto non ha titolo giuridico per esercitare i controlli all’interno dell’associazione ed in quanto non esiste una contabilità ordinaria di ASD”.

Inspiegabilmente infatti le due entità non erano unite da alcuna formalità fino al 24 ottobre 2017 da quando il rapporto tra ApT e ASD è stato determinato da una convenzione prima e da un contratto dopo che specifica l ́ammontare del trasferimento e le modalità di svolgimento del rapporto.

Fino ad allora la cifra che APT girava a ASD era stabilita in piena autonomia dalla “direttrice”: nel 2016 fu di 160.000, poi subentrò il contratto e quindi nel 2017 e nel 2018 si autorizzò una cifra dell’ordine di grandezza di 90.000 €. Tra le clausole inserite nel contratto vi è l ́obbligo, da parte di ASD, di dare dimostrazione delle spese effettuate ma solo per un ammontare di una cifra pari alle entrate in ASD derivanti da ApT.