DARIO CHILOVI (FACEBOOK) * DIRIGENTI PUBBLICI PAT: ” LE PEGGIORI ABITUDINI DEL PASSATO SONO STATE RISPETTATE ANCHE DALLA USCENTE GIUNTA CENTROSINISTRA/PATT, 19 NOMINE A DUE MESI DALLE ELEZIONI “

“Come potete vedere in provincia di Trento non mancano certo i dirigenti pubblici. E le peggiori abitudini del passato sono state rispettate anche dalla uscente Giunta centrosinistra/Patt che ha pensato bene di nominarne 19 a due mesi dalle elezioni.

Ma il punto non è quanti dirigenti in più abbiamo rispetto alla media nazionale…. ciò che conta è se questi dirigenti fanno il loro lavoro, cioè dirigono.

Nel programma elettorale degli Autonomisti Popolari sarà inserita una chiara idea di cosa chiederemo ai dirigenti e ai capi ufficio pubblici : disponibilità al lavoro di gruppo e alla rotazione degli incarichi!

A tutti sarà richiesto di incrementare la produttività e a tutti sarà richiesta mobilità : non possiamo più pensare che un capo rimanga per più di 4/5 anni nella stessa struttura, né che i suoi collaboratori siano protetti o osteggiati in virtù di relazioni personali buone o cattive. #CoalizionePopolareAutonomistaperilcambiamento”.

*

Dario Chilovi

Autonomisti popolari