DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * IN RICORDO DI BOSO: « IL SUO PENSIERO RIMARRà SCOLPITO NELLE NOSTRE MENTI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“A nome del Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia di Enzo Erminio Boso.

È per noi un lutto improvviso e inaspettato. Con lui se ne va un pezzo storico della Lega in Trentino, una persona che ha combattuto per anni per un’idea e che alla fine la ha vista realizzata con la vittoria del 21 ottobre, vittoria che ha visto anche lui protagonista.

Ci ricordava sempre che la politica è bella se si è puri: una frase che rimarrà scalfita nelle nostre menti per sempre”.

È questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Trentino in Consiglio provinciale Mara Dalzocchio