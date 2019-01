DALZOCCHIO (lega) * TRASPORTI PUBBLICI GRATUITI : « Le code di anziani DI oggi davanti alle biglietterie sono LA dimostrazione DELLA SCELTA A FAVORE DEI DEBOLI »

”Le lunghe code di anziani, documentate anche da diverse fotografie, che si sono formate oggi davanti alle biglietterie e agli uffici della Trentino Trasporti sono la dimostrazione di quanto il provvedimento voluto dalla Giunta Fugatti fosse fortemente sentito e da lungo atteso.

Tale decisione dimostra come la Giunta creda fermamente nei valori umani e sociali”.

Ad affermarlo è il Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio, che ha ulteriormente commentato in merito alle polemiche di questi giorni: “Rifiuto la teoria secondo cui la misura favorisca indirettamente le fasce più abbienti della popolazione, in quanto è evidente che gran parte di coloro che possono permettersi di utilizzare mezzi propri per spostarsi continueranno a farlo.

Si tratta, al contrario, di un provvedimento che va ad appannaggio di quelle fasce della popolazione che sono più sensibili alle spese da sostenere anche per muoversi e che magari rinuncerebbero a spostarsi per far quadrare il loro bilancio. Sono proprio questi che trarranno in assoluto il maggior beneficio dalla misura”.

