DALZOCCHIO (lega) * TANGENZIALE DI ROVERETO (tn): ” una BATTAGLIA STORICA DEL nostro partito, PER la quale ORA SI VEDE UNA SOLUZIONE »

Dopo anni in cui l’economia della città di Rovereto è ferma e ha subìto, in misura maggiore rispetto ad altre città, una sfavorevole congiuntura economica, il Presidente Fugatti ha riconosciuto l’importanza della tangenziale di Rovereto ed ha anticipato tempistiche e prossime iniziative affinché la variante diventi realtà.

Si parla di un’opera tanto attesa quanto vitale per i roveretani, una via di scorrimento con vari punti di accesso che permetta di muoversi agevolmente in città senza dovere obbligatoriamente attraversare il centro.

Problematiche rispetto alle quali il Comune e i governi provinciali di centro-sinistra che si sono succeduti negli anni non hanno mai manifestato un interessamento fattivo e risolutivo. In questo contesto la realizzazione della tangenziale appare l’unica soluzione per decongestionare la viabilità ordinaria e per assicurare un’adeguata e meritata accessibilità alla città e alle aree limitrofe.

Si tratta di una battaglia per risolvere un problema che la Lega a Rovereto ha portato avanti per decenni e che ora finalmente, grazie a una Giunta di centrodestra, vede una soluzione.

E’ questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio