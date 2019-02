DALZOCCHIO (lega) REPLICA A ZENI (PD): POLITICA E TERRITORIO: “NOI TRA LA GENTE PER RISOLVERE I PROBLEMI”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





“Sinceramente poco importa di quanto abbia detto Zeni nei miei confronti. Siamo sempre stati in mezzo alla gente e quindi sinceramente non mi stupisce che anche ora, da Lega di Governo, cerchiamo a ogni ora del giorno di aiutare i trentini e di risolvere i problemi che ci vengono quotidianamente posti.

Se poi l’opposizione con simili dichiarazioni punta a voler far dimenticare a tutti quanto fatto in precedenza, ovvero la loro politica fatta solamente dai palazzi del potere, non vi è nessun problema, ma che almeno inizino a pensar di fare dichiarazioni un po’ concrete”.

È questo quanto dichiarato in una nota stampa dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio